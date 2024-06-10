Bakıri, İran'ın BRICS'teki varlığını değerlendirdi

BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak üzere Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde bulunan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “BRICS, Batı'nın tek taraflılığı çerçevesi dışında rol oynayan en büyük uluslararası ekonomik ve ticari organizasyondur” ifadelerinde bulundu.

Bakıri, “İran’ın BRICS'teki varlığı Tahran’ın çok taraflılık sistemindeki yerini ve önemini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Bugünkü BRICS toplantısına aktif olarak katılacaklarını belirten Bakıri, “Toplantı kapsamında farklı ülkelerle ikili, bölgesel ve küresel konularda istişarelerde bulunacağız” dedi.