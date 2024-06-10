Bakıri, Putin’in yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı ve Yardımcısı Igor Levitin ile bir araya geldi.

Taraflar ikili, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede bu alanlarda işbirliğini geliştirme yolları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ali Bakıri, BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak üzere Rusya’nın Nijniy Novgorod kentine gitmişti.

Bakıri ayrıca bulunduğu Rusya'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmüştü.

L.F