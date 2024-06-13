İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan Batı'ya yanıt

İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda onaylanan üç Avrupa ülkesinin İran karşıtı kararına yanıt olarak Natanz ve Fordu nükleer tesislerinde bazı önlemler aldı.

E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, İran aleyhinde bir karar taslağını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na sunmuştu.

Son günlerde Viyana'da yapılan UAEA Yönetim Kurulu toplantısında İran karşıtı karar önerisi 20 oyla onaylanmıştı.

İran, UAEA Yönetim Kurulunda aleyhinde karar çıkarılması halinde karşılık vereceğini açıklamıştı.

İran'dan karara tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Muhsin Neziriasl ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi aleyhinde Yönetim Kurulunda alınan kararın, "UAEA tüzüğünün açık ihlali ve üye ülkelerin hak ve yükümlülüklerinin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini" belirtti.

Kararın hukuki, teknik ve siyasi dayanaktan yoksun olduğunu savunan İranlı Temsilci, "Bu karar taslağı ne uluslararası toplumun dikkatini, üç Avrupa ülkesinin İsrail rejimine Gazze'deki soykırımını sürdürmesi için yeterli zaman verme yönündeki gerçek niyetinden uzaklaştırabilir ne de İran'a baskı uygulayabilir." ifadelerini kullandı.

Neziriasl, "İran diyalog ve eylemde yapıcı etkileşim arzusunu ve tercihini göstermiş olsa da biz her türlü karşı tutum ve eyleme tepki vermeye hazırız. İran tarafından tetiklenecek her türlü sonucun sorumlusu artık E3 olacaktır." diye konuştu.