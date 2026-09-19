Muhsin Rızai: Kader belirleyici bir savaşa hazırız

Rızai, ABD Başkanı'nın İran'a yönelik değerlendirmelerinin hatalı olduğunu belirterek, "Savaş, (İsrail rejimi başbakanı) Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başladı. Kader belirleyici bir savaşa hazırız" dedi.

Rızai, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin sonuçsuz kalacağını vurgulayarak, "Savaşın sona ermesi için şartlarımızı kabul etmek Washington'un yararına olacaktır" ifadesini kullandı.

"Stratejimizi değiştirdik"

Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, ABD'ye yönelik stratejilerini değiştirme kararı aldıklarını kaydeden Rızai, "ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı her zamankinden daha hazırlıklıyız" ifadesini kullandı.

Rızai, yakın zamanda bir ABD uçak gemisi yakınlarında gemisavar füzesi denediklerini ifade ederek, "Meşru müdafaa konusunda ciddiyiz. Olası bir saldırı durumunda ABD üslerini ve Washington'un bölgedeki çıkarlarını daha güçlü bir şekilde hedef alacağız" uyarısında bulundu.

Müzakere için üç şart

Katar ve Pakistanlı arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü belirten Rızayi, müzakere şartlarını ilettiklerini ve Başkan Trump'tan yanıt beklediklerini ifade etti. Rızai, şartlarını şu şekilde sıraladı:

* Tüm cephelerde savaşın sona ermesi,

* Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması,

* Deniz ablukasının kaldırılması.

Nükleer doktrin

Rızai, ABD ve İsrail'in mevcut eylemlerinin İran'ı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan (NPT) çıkmaya zorlayabileceğine işaret ederek, henüz bu yönde bir karar almadıklarını ancak durumun Washington'un tavrına bağlı olduğunu dile getirdi.

Rızai, "Şehit Liderimizin fetvasına bağlıyız ve nükleer doktrinimizi değiştirmedik. Ancak gelecekte ne olacağını bilemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki gelişmeler

Yemen'deki çatışmalara ilişkin ise Rızai, Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki savaşın sona ermesini istediklerini ve Yemenlilerin de Riyad ile anlaşmaya varmayı arzuladıklarına inandığını kaydetti.