Fransa polisinden HMÖ terör örgütüne baskın

İran karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü’nün (HMÖ) Paris'in Saint-Ouen-l'Aumone bölgesinde bulunan ana karargahına Fransa polisi tarafından baskın düzenlendi.

Çarşamba akşamı düzenlenen baskın sonucu geçmişte Fransa'dan sınır dışı edilen ve yasa dışı yollardan Fransa'ya geri dönen HMÖ üyesi 3 terörist tutuklandı.

İran'da çok sayıda cinayet işleyen terör örgütü Halkın Mücahitleri Örgütü 45 yıldır Fransa'daki varlığını sürdürüyor.

Son günlerde HMÖ terör örgütü lideri Meryem Recevi'nin sinir krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırılması ile ilgili haberler de bu terör örgütünü ciddi sorunlar ile karşı karşıya bırakmıştır. Şimdi de Fransa polisinin bu örgütün merkezine baskın düzenlemesi durumu münafıklar için daha vahim hale getirmiştir.

Daha önce bu örgütün yoğun olarak bulunduğu Arnavutluk'ta da geçen yıl polis ve emniyet kuvvetleri bu örgütün en büyük üssüne saldırarak ciddi sabotaj belgelerine el koymuştu. Şimdi de İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomasi faaliyetleri sonucu, Fransa polisi bu terör örgütünün merkezine baskın düzenlediği bildirilmektedir.