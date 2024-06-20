Çin liderinin özel elçisi Jie Güney Afrika'da

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Xiao Jie, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in özel elçisi olarak Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın Pretoria’da düzenlenen göreve başlama törenine katıldı.

Xiao Jie, Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, Şi Jinping’in tebriklerini iletti.

Ramaphosa’nın yeni görev döneminde ülkenin inşasında yeni başarılar elde etmesini umduklarını belirten Xiao, Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerine büyük önem veren Çin’in, Güney Afrika’daki yeni hükümetle karşılıklı siyasi güveni artırmayı sürdürmeye, somut işbirliğini genişletmeye ve Çin-Güney Afrika kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini daha yüksek seviyeye taşımaya hazır olduğunu dile getirdi.

Cyril Ramaphosa, görüşmede yeni hükümetin Çin ile dostluk ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Ramaphosa Çin ile farklı düzeylerdeki temasları yoğunlaştırmayı, her alandaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğini derinleştirmeyi, uluslararası meseleler üzerinde iletişim ve eşgüdümü güçlendirmeyi ve ikili ilişkileri daha ileriye taşımayı temenni ettiklerinin altını çizdi.