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29 Haz 2024 13:47

Tahran'da ELECOMP Fuari açıldı

Tahran'da ELECOMP Fuari açıldı

Tahran'da düzenlenen Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı (EIECOMP) açıldı.

İran Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı (EIECOMP) İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'un katılımıyla açıldı. 

29-02 Temmuz 2024 tarihleri arasında başkent Tahran'da düzenleniyor

News ID 1918131

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