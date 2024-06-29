Tahran'da ELECOMP Fuari açıldı

İran Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı (EIECOMP) İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'un katılımıyla açıldı.
29-02 Temmuz 2024 tarihleri arasında başkent Tahran'da düzenleniyor
Tahran'da düzenlenen Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı (EIECOMP) açıldı.
İran Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı (EIECOMP) İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'un katılımıyla açıldı.
29-02 Temmuz 2024 tarihleri arasında başkent Tahran'da düzenleniyor
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