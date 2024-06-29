  1. İran
29 Haz 2024 15:53

İran seçimlerinde geçersiz oyların sayısı kaç?

İran seçimlerinde geçersiz oyların sayısı kaç?

İran, 28 Haziran günü 14’üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti. Peki seçimlerde geçersiz oy sayısı ne kadar?

88 milyon nüfusa sahip İran’da, dün yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullandı. İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili, ikinci tura kaldı.

28 Haziran seçimlerinde geçersiz oy sayısı ne kadar?

28 Haziran günü düzenlenen 14’üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde 24 milyon 535 bin 185 kişi oy verdi. Oyların 1 milyon 56 bin 159’u geçersiz çıktı. Yani seçimde vatandaşın yüzde 4.3’ü oyunu doğru kullanmadı.

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir.

18 Haziran 2021'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde ise geçersiz oy sayısı 3 milyon 726 bin 870 olmuştu. Bu rakam son seçimlerde geçersiz oy sayısının azaldığını gösteriyor.
 

News ID 1918136

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