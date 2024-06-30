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30 Haz 2024 13:54

İnsanların geçim koşullarını iyileştirecek planlarım var

İnsanların geçim koşullarını iyileştirecek planlarım var

Cumhurbaşkanı adayı Said Celili "Ekonomik durumun iyileştirilmesi en önemli programlarından biridir; İnsanların geçim koşullarını iyileştirmek için programlarımız var" dedi.

Tahran çarşısında esnafla bir araya gelen cumhurbaşkanı adayı Said Celili ekonomiye ilişkin planlarını anlattı.

Celili,"Bugünkü meselemiz ekonomi ve insanların geçim sorunudur ve bunun bilincindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı sözlerinin devamında "14. Hükümet çalışmaya başlar başlamaz insanlar ekonomik durumun iyileştiğini hissedecekler çünkü ben bu halktanım ve onların durumunu anlıyorum" ifadesini kullandı.

Celili ayrıca "Ekonomik durumun iyileştirilmesi en önemli programlarından biridir; İnsanların geçim koşullarını iyileştirmek için programlarımız var" açıklamasını yaptı.

News ID 1918149

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