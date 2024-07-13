İran İstihbarat Bakanlığı, terörle mücadele biriminin 21 Mayıs’tan 5 Temmuz’a kadar teröristlere karşı 79 başarılı operasyon geçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Mayıs ayında helikopter kazasında şehit düşmesi sonrası yapılan seçimler sırasında teröristlerin eylem yapma hazırlığının bakanlığın başarılı çalışmaları ile bir kez daha akamete uğratıldığı kaydedilen açıklamada, bu operasyonların Tahran, Alborz, Kazvin, Horasan Rezevi, Fars, Sistan- Belucistan, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinde icra edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ''Çatışmalarda onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, bazılar tutuklandı. Operasyonda 560 adet çeşitli silah, 42 bine yakın fişek ve 9 hazır bomba ele geçirildi.

Sınır hattında yapılan operasyonlarda ise çok sayıda terör unsuru ülkeye sızmadan önce pusuya düşürülerek öldürüldü, bazıları tutuklandı.’’ ifadelerine yer verildi.

Kirman’daki terör saldırısının planlayıcısı yakalandı

Açıklamada, İran’ın Kirman kentinde 3 Ocak 2024 yılında düzenlenen, 97 kişinin şehit olduğu terör saldırısının planlayıcısı Abdullah Kuveyte’nin yakalandığı bildirildi.