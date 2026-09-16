Yemen’den Suudi pilotlara uyarı: Dikkatli olun

Yemen Müzakere Heyeti Başkanı ve Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından Suudi Arabistan’a ait bir F-15 savaş uçağının Marib hava sahasında hedef alınarak düşürülmesinin, Suudi yönetimine ağır bir darbe vurduğunu söyledi.

Abdüsselam, bu olayın Al Suud yönetimi açısından “büyük bir skandal” olduğunu belirterek, Riyad’ın Yemen’e yönelik saldırılarda bulunmadığını iddia etmesine rağmen sahadaki gerçeklerin bunun aksini gösterdiğini ifade etti.

Ensarullah Sözcüsü, Suudi savaş uçağının düşürülmesinin bölge ve dünya ülkelerine yönelik bir uyarı mesajı olduğunu belirterek, Suudi Arabistan’ın “kara propagandasına” aldanılmaması gerektiğini söyledi.

Abdüsselam ayrıca operasyonun Yemen’in hava sahasını koruma kapasitesinin geliştiğini gösterdiğini belirterek, “Allah’ın yardımıyla düşmana verilen zarar daha da artacaktır” dedi.

Suudi pilotlara da mesaj gönderen Abdüsselam, bundan sonraki uçuşlarda üslerinden kalkan bazı pilotların üslerine geri dönemeyebileceği uyarısında bulundu.

Abdüsselam, Suudi pilotların kaderinin ölüm veya esaret olabileceğini belirterek, bazı Suudi pilotların uzun süredir esir tutulduğunu ve Riyad yönetiminin onları serbest bırakmak için herhangi bir adım atmadığını öne sürdü. Ayrıca Suudi Arabistan’ın tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya ulaşılmasını zorlaştırdığını iddia etti.