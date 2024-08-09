Siyonist İsrail'den intikam alınacak 

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, ABD’nin, İsrail’in Heniyye’ye yönelik düzenlediği suikastta suç ortağı olduğunu belirterek, Siyonist İsrail'den kesinlikle intikam alınacağını söyledi.

İslami düzenin tedbirle hareket ettiğine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, “Alınacak tedbirle İsrail rejimine yanıt verilecektir.” dedi.

Ayetullah Hatemi, Yahya Sinvar'ın Hamas lideri olarak seçilmesine değinerek, “Sanvar’ın seçilmesiyle birlikte Siyonist Rejime ağır bir tokat atıldı. Sinvar hayatının 20 yılını hapiste geçirdi. Bu dindar ismin seçilmesi, direnişin İsrail rejimi yıkılıncaya kadar süreceğini gösteriyor.” diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.