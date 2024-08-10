İran'ın meşru savunma hakkının Gazze ateşkesi ile hiçbir ilgisi yok

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği, İran'ın İsrail rejimine tepkisini önümüzdeki hafta yapılacak ateşkes görüşmelerine kadar erteleyip ertelemeyeceği yönündeki sorulara, "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması önceliğimizdir; Hamas'ın kabul edeceği anlaşma bizim tarafımızdan da kabul edilecektir." Yanıtını verdi.

İran’ın BM Temsilciliği’nin açıklamasının davamında, “İsrail rejiminin son terör eyleminde ulusal güvenliğimiz ve egemenliğimiz ihlal edilmiştir. Meşru savunma hakkımızı saklı tutuyoruz ve bunun Gazze ateşkesiyle hiçbir ilgisi yok; Ancak yanıtımızın zamanında ve olası ateşkese zarar vermeyecek şekilde verilmesini umuyoruz” ifadesine yer verildi.

İran’ın BM Temsilciliği, İran ile ABD arasındaki mevcut iletişim kanalları hakkındaki sorulara yanıt olarak, “İran ile ABD arasında mesajların iletilmesi için her zaman doğrudan ve aracı resmi kanallar olmuştur. Tarafların tercihi detayların gizli kalması yönünde” ifadelerinde bulundu.