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9 Ağu 2024 17:49

Kudüs Gücü Komutanı’ndan Hamas lideri Sinvar'a mektup

Kudüs Gücü Komutanı’ndan Hamas lideri Sinvar'a mektup

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hamas’ın Yeni Siyasi İşler Büro Başkanı Yahya Sinvar'a mektup gönderdi.

Kudüs Gücü Komutanı’ndan Sinvar’a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Şehit Heniyye gerçekten İslami direnişin cesur liderlerinden biri ve İslam dünyası birliğine katkı sağlayan değerli bir şahsiyetti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin dediği gibi, İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşanan elim olaydan ötürü Şehit Heniyye'nin intikamını almayı vazife olarak görüyoruz.

Hiç şüphesiz değerli Şehit Heniyye'nin dökülen kanı Siyonistlere verilecek güçlü tepkiyi etkileyecektir.

İslami direnişteki kardeşlerinizin kahramanca cihadı, verilecek cezanın etkisini daha da artıracak ve  uğursuz rejimin bir an önce ortadan kalkmasına yol açacaktır.”

Hamas’ın Yeni Siyasi İşler Büro Başkanı seçmesi sebebiyle Filistin, Gazze ve Hamas’ı tebrik eden Kudüs Gücü Komutanı’nın tebirk mesajında, “Hamas, mantıkla yeni bir lider seçerek, hareketin gururlu bayrağını sahada en nüfuz sahibi olan ve Allah yolunda savaşan kişiye devretti.” denildi. 

News ID 1919182

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