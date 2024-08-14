Düşmanın psikolojik savaşına karşı durmak gerekiyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Şehitler Kongresi üyleleri ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde yapılan görüşmede yaptığı konuşmada, İran'ın düşmanlarının psikolojik savaş yaratma ve İran milletini çeşitli alanlarda geri çekilmeye çalıştığını belirterek, "Şehitler fedakarlıklarıyla ve mücadeleleriyle bu psikolojik savaşın karşısında durarak bunu etkisiz hale getirdiler" dedi.

Düşmanın psikolojik savaştaki amacının askeri alanda korku yaratmak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Kur'an-ı Kerim'e göre, ister askeri alanda ister siyasi, propaganda ve ekonomik alanda olsun, herhangi bir alanda taktiksel olmayan bir geri çekilme, Allah'ın gazabına yol açar” ifadesini kullandı.

Zayıflık ve yalnızlık duygusunu ve düşmanın isteklerine boyun eğmeyi onların siyasi alanda gücünün artmasının etkileri olarak değerlendiren Ayetullah Hamanei, “Bugün emperyalizme teslim olan hükümetler, kendi milletlerine ve yeteneklerine güvenilirse düşmanların taleplerine boyun eğmezler” ifadelerinde bulundu.