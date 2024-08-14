İran yapımı film On4 TV erkranlarında olacak

Yönetmenliğini İbrahim Hatemikiya'nın yaptığı ''Kanlı Rota Şam'' filmi, çok yakında On4 TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Savaş türündeki film 17 Ağustos Cumartesi TSİ 22.00'de Hayatın Ekranı On4'de yayınlanacak.

İranlı bir pilot ve yardımcı pilot olan oğlunun Suriye'de IŞİD tarafından esir alınışını işleyen film, Direniş Ekseni'nin IŞİD vb. terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi ve fedakârlıkları konu alıyor.

Filmde İranlı oyuncu Hadi Hecazifer ve Babak Hamidiyan’a Suriyeli ve Lübnanlı aktörler eşlik ediyor.