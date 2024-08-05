İran yapımı film ABD’de yarışacak

Yapımcılığını Rıza Muhekkek ve yönetmenliğini Nahid Sıddik üstlenen “Cold Sigh” adlı film 13. Uluslararası Richmond Film Festivalin’de en İyi Film Ödülü'ne aday gösterildi.

“Cold Sigh” şu ana kadar Santa Barbara (ABD), Moskova, Cheboksary, Pskov, Ischia (İtalya) ve Fecr Uluslararası Bölümü de dahil olmak üzere birçok uluslararası festivale katıldı.

Söz konusu film en İyi Yönetmen dalında Saint George Gümüş (Moskova), Netpack (Asya ve Pasifik Sinema Tanıtım Ağı), izleyici açısından en iyi film (Moskova), en iyi yönetmen (Cheboksary), Mesut Emini için en iyi görüntü yönetmenliği (Ischia - İtalya) ve Simurg (Fecr Uluslararası Film Festivali) gibi ödüllere layık görülmüş.

Bu filmin oyuncu kadrosunu İman Sıddik, Ali Bakıri, Muhammed Eşkanfer, Salar Deryamec, Kuroş Işraki, Hısam Rızaiyan, Ehura Behrami ve Bersam Behrami oluşturmaktadır.

13.Uluslararası Richmond Film Festivali, 24-29 Eylül 2024 tarihleri arasında ABD’nin Virginia eyaletinde gerçekleştirilecek. " Cold Sigh " filmi, 28 Eylül Cumartesi günü Bowtie Movieland sinemasında gösterilecek.

Leyla Ferahani