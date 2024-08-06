İran yapımı belgesel İtalya’da yarışacak

Bihzad Rezai'nin tasarladığı üstlendiği "Nefes" adlı belgesel, Nebrodi Cinema DOC international Festival’inde yarışacak.

"Nefes" adlı belgesel korona salgını sırasında insanların yalnızlığını ve iletişim eksikliğini ve bunun dünyanın farklı ülkelerindeki sanatçıların kişisel yaşamına ve yaratıcılığına etkisini konu alıyor.

Surur Aşurifer, Yıldız İbram, Veysel Başçı, Ervil Broyd, Kladya Burca, Mesut Çengiz, Mehdi Halilzade, Azer Fehimi, Kuroş Kezvine, Suruş Kahramanlu ve Ferbod Yedullahi bu belgeselde rol oynayan kişilerdir

Söz konusu belgesel, daha önce 43. Paladino d'Oro Spor Film Festivali'nin "Diğer Sinema" bölümünde en iyi film ödülüne layık görülmüş, 11. Türkiye İpek Yolu Festivali, ve İtalya'nın Nostalgia festivalinde finalist olmuştu. Bu belgesel ayrıca ABD’nin Music &Independent Film Festival’inde en iyi belgesel ödülüne aday gösterilmişti.

Nebrodi Cinema DOC international Festivali, 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecek.

Leyla Ferahani