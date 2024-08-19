TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en mutlu illeri belli oldu!

Türkiye’nin en mutlu 10 ili arasında yüzde 75,91’lik mutluluk oranıyla Doğu Karadeniz’den tek il olarak Bayburt yer alırken, listenin başını yine Orta Karadeniz’den Sinop çekti.

Sinop’un mutluluk oranı ise yüzde 77,66 olarak belirlendi. Listenin son sırasında ise yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı.

TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:

1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı

2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı

3. Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı

4. Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı

5. Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı

6. Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı

7. Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı

8. Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı

9. Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı

10. Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı