Türk sosyal medya kullanıcıları Erbain Yürüyüşü hakkında ne düşünüyor?

Erbain Yürüyüşü, İslam dünyasında milyonlarca Müslümanı bir araya getiren ve insanlık tarihinde kalıcı izler bırakan bir manevi yolculuktur. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insan, Hz. Hüseyin'in (as) Kerbela'daki fedakarlığını anmak ve o hazretin adalet, özgürlük ve direniş mücadelesine olan bağlılıklarını göstermek için bu büyük etkinliğe katılır. Erbain, sadece dini bir tören olmanın ötesinde, Müslüman toplumlar arasında birliğin, dayanışmanın ve ortak idealler doğrultusunda kenetlenmenin bir sembolüdür.

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in Erbain günüdür. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. Yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Her sene Erbain günlerinde insanların bu Yürüyüş ile ilgili paylaşım yapmalarına tanık oluyoruz. Türk sosyal medya kullanıcıları da bundan müstesna değil.

Bu yazımızda Türk sosyal medya kullanıcıların Erbain hakkındaki bazı paylaşımlarını sizler için aktarmaya çalışacağız.

Erbain mücizesi

"Mahyettin Kaya" isimli bir sosyla medya kullanıcı Erbain Yürüyüşü ile ilgili şunları paylaştı:

Gerçekten Erbain bir mucizedir. Tüm dünyadan 30 35 milyon insan toplanmış yaklaşık 100 km'lik yolu yürüyerek gidiyor. Bu süreç yaklaşık 10 gün. Bu sure içinde o insanların yemesini içmesini yatmasını bütün insani ihtiyaçlarını, ırak halkı karşılıyor. Siz imam Hüseyinin misafirlerisiniz, sizi ağirlamak bizim görevimiz diyerek herkes elinden gelen ikramı istihdamı yapmaya çalişıyor. Mısır gazetesi bunun bir mucize olduğunu söylüyordu.neden? Yoksul ırak halkı, zengin ülkelrin bile bütçesini sarsacağı bu kadar konuğu nasıl ağırlıyor? Neden bir izdiham hastalık salgın olmuyor? Neden etrafta insan atıklarından (çöplük) dolayı bir kokma gibi olay olmuyor? Videoda dendiği gibi 100 değil, 20 km yolu, 35 milyon değil, 1 milyon kişi yürüse, dünya televizyonları oraya kitlenirdi.. Ama Erbaini kimse gündem etmek istemiyor. Çünkü Erbain siyasi bir duruş hakka yürüyüştür uyanıştır diriliştir direniştir..

İmam Hüseyin ve Gazze direnişi

"Ali Cevahir" isimli bir diğer sosyal medya kullanıcı Erbain Yürüyüşü hakkında şunları yazdı:

Bugün İmam Hüseyin'in ve Kerbela şehitlerinin 40.günü yani Erbain Milyonlarca Müslüman İmam Hüseyin'in direnişini Gazze direnişiyle birleştirilerek alıyorlar

Erbain: Eşi benzeri olmayan bir olay

"Şevki Günay" isimli bir kişi ise şunları paylaştı:

Erbain eşi benzeri olmayan bir olay haline geldi

-20-30milyon katılımcı

- Farklı ülkelerden katılımcılar

-Yürüyüşe Müslümanlarla birlikte diğer din mensuplarının da katılması

-Katılımcıların yiyecek ve kalacak yer dahil ihtiyaçlarının Irak halkı tarafından ücretsiz karşılanması.

Irak; Cömertliğin merkezi

Irak halkının misafirperverliğini anlatan "Özgür Diren" ise şunları yazdı:

Cömertliğin bir evi varsa... evi Irak'tır.

Şu an 25 milyon İmam Hüseyin'in Erbain i için Necef ten Kerbela ya doğru yürümeye başladı 90 km yol boyunca yeme içme ve zaruri ihtiyaçları Irak halkı tarafından ücretsiz olarak 25 milyon insana 3 gün boyunca gece gündüz ikram edilecek

Karanlığı aydınlığa çeviren

"Segbetullah Naser" isimli bir sosyal medya kullanıcı da şu mesajı paylaştı: Allah gecen sene Erbain'de, siyonist İsrail'i rezil eden Lübnan Hizbullah bayrağıyla kerbela'ya doğru yürümeyi nasip etmişti.

Inşallah bu sene Filistin ve bütün direniş bayrağıyla yürümeyi nasip eder.

Inşallah bu sene, karanlığı aydınlığa çevirecek ferec senesi olur.