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25 Ağu 2024 14:00

Türk ikram çadırından Erbain ziyaretçilerine büyük hizmet

Türk ikram çadırından Erbain ziyaretçilerine büyük hizmet

Irak'ta kurulan Türk ikram çadırlarında Kerbela'ya yürüyüş yapan Müslümanlara hizmet sunuluyor.

Irak'ta kurulan 844. direkteki Ana Zehra çadırında Erbain zaiyaretçilerine sunulan hizmetler devam ediyor.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerindendir.

News ID 1919614

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