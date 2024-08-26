Mali'de İHA'lı saldırı: 21 kişi öldü

Katar'ın El Cezire televizyonunun haberine göre, Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyindeki Tinzauten şehrine düzenlenen İHA saldırısında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

İHA saldırısını doğrulayan Mali ordusu, bu operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali, diğer bölge ülkeleri gibi uzun yıllar Fransız sömürgesinde yaşamak zorunda kaldı. Ülke ancak 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanabildi. Mali, o günden bugüne tam anlamıyla istikrara kavuşmuş değil.

Yönetimin genelde askeri darbelerle el değiştirdiği ülkede 2020 ve 2021 yıllarında darbe olmuştu.