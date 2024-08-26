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26 Ağu 2024 17:30

Mali'de İHA'lı saldırı: 21 kişi öldü

Mali'de İHA'lı saldırı: 21 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Katar'ın El Cezire televizyonunun haberine göre, Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyindeki Tinzauten şehrine düzenlenen İHA saldırısında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

İHA saldırısını doğrulayan Mali ordusu, bu operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali, diğer bölge ülkeleri gibi uzun yıllar Fransız sömürgesinde yaşamak zorunda kaldı. Ülke ancak 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanabildi. Mali, o günden bugüne tam anlamıyla istikrara kavuşmuş değil.

Yönetimin genelde askeri darbelerle el değiştirdiği ülkede 2020 ve 2021 yıllarında darbe olmuştu.

News ID 1919645

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