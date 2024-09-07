Gazze'de şehit sayısı 40 bin 939'a ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci rejimin 337. günde devam ettirdiği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 61 kişiyi şehit etti, 162 kişiyi de yaraladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 40 bin 939'a, yaralıların sayısının ise 94 bin 616'ya yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.