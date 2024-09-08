Gazze'de şehit sayısı 40 bin 972'ye çıktı

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci rejimin 338. günde devam ettirdiği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 33 kişiyi şehit etti, 145 kişiyi de yaraladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 40 bin 972’ye, yaralıların sayısının ise 94 bin 761’e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi