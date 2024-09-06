''Heyder Baba'ya Selam'' oyunu seyirciyle buluştu

''Heyder Baba'ya Selam'' adlı tiyatro oyunu, İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olan Mecid Mecidi'nin katılımıyla Tebriz kentinde izleyicilerle buluştu.

Heyder Baba’ya Selam

Tebriz doğumlu şair Şehriyar'ın 1951 yılında en bilinen eseri ve başyapıtı olan ''Heyder Baba’ya Selam’’ şiir kitabı yayımlanır. Şiire ismini veren Heyder Baba, Şehriyar’ın köyünün üstünde kurulu olduğu dağın adıdır. Şiirin önemli bir kısmını Şehriyar'ın çocukluk hatıraları ve o günlere duyduğu özlem oluşturur.

Şehriyar kimdir?

1906 yılında Tebriz’de hayata gözelrini açan ve İran ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerinden biri olan Şehriyar, şiirlerini hem Azerbaycan Türkçesi hem de Farsça yazmıştır. Asıl ismi Seyyid Muhammed Hüseyin Bihceti Tebrizi olan Şehriyar, şairliğinin ilk zamanlarında “Bihcet” mahlasını kullanmış, sonraları iki defa Hafız falına bakarak kendisi için bir mahlas istemiş, faldan aşağıdaki iki beyit çıkınca, mahlasını “Şehriyar” olarak değiştirmiştir.