Arjantin'de Filistin'e destek gösterisi

Arjantin'in en büyük şehri ve başkenti Buenos Aires'te dün Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Ulusal Kongre önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, Siyonist İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye destek ve dayanışma mesajları gönderildi.

Filistin bayraklarıyla yapılan gösteride Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları protesto edildi.

Gazze’de can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit sayısının 40 bin 939'a, yaralı sayısının ise 94 bin 616'ya yükseldiğini bildirdi.