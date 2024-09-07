Irak, Fransa'dan 14 askeri helikopter satın alıyor

East Monitor'un haberine göre, Irak, hava gücünü artırmak, güvenlik sorunlarını kontrol altına almak ve ülkedeki DEAŞ kalıntılarını takip etmek amacıyla Fransız "Airbus" şirketiyle savaş helikopterleri satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma, Irak adına Savunma Bakanı Sabit el-Abbasi ve Fransa adına Airbus temsilcisi Patrick Durel tarafından imzalandı.

Söz konusu anlaşma, 14 helikopteri kapsamakta olup bunlardan 12'si çok amaçlı H225M Caracal helikopterleridir.

Irak Savunma Bakanı, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, bakanlığının Irak ordusunun kabiliyetlerini artırmak için şirketlerle anlaşmalar yapmaya devam ettiğini belirtti.