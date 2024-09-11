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11 Eyl 2024 19:29

BMGK, Sudan'a yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

BMGK, Sudan'a yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'a yönelik 2005'ten bu yana uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'a yönelik 2005'ten bu yana uyguladığı silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

ABD tarafından sunulan karar, 15 üyeli BMGK'de oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, ülkeye yönelik silah ambargosu ile bazı kişi ve kurumları hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresi 12 Eylül 2025'e kadar uzatıldı.

BMGK, 29 Mart 2005'te kabul ettiği 1591 sayılı kararla silah ambargosu ile Darfur'da çatışmaya dahil olan bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımları kabul etmişti.

News ID 1920052

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