Sudan’daki baraj faciasında ölülerin sayısı 132’ye yükseldi

Sudan'da, savaştan dolayı zarar gören Arbat Barajı’nın cumartesi günü şiddetli yağış sonrası çökmesi sonucu 132 kişi hayatını kaybetti.

Kapasitesi 25 milyon metreküp olan ve Port Sudan şehrini besleyen Arbat Barajı'nın çökmesi nedeniyle tarım alanları ve köyleri büyük zarar gördü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre aşırı yağışlar 12.420 konutun tamamen yıkılmasına, 11.472 konutun ise kısmen hasar görmesine neden oldu.

Altyapı nasıl çöktü?

Yetkililer, normalden çok daha erken yağan yağmurlar nedeniyle barajın çöktüğünü anlattı.

Sudan’daki barajlar, yollar ve köprüler, iç savaşın başladığı günden beri bakımsız durumda.

Bir yanda ordu, diğer yanda Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) birbirlerini altyapıyı ihlal etmekle suçluıyor.

16 aydır devam eden iç savaşta Sudan’da yaşanan şiddetli yağışlar ve seller onlarca kişinin ölümüne, on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı ülkedeki iç savaş nedeniyle 19 bin sivil hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Çocukların okula gidemediği ülkede sağlık sistemi de etkin şekilde çalışamıyor.