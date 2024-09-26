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26 Eyl 2024 13:50

Sudan'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 473'e çıktı

Sudan'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 473'e çıktı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e çıktığını bildirdi.

Sudan sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam kolera vakası sayısının 14 bin 944'e çıktı.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e çıktığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

News ID 1920450

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