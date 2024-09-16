ABD’den Yemen’e yeni saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı kuvvetler, Yemen'de bir füze sistemini hedef aldı. Bu füze sistemi, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası Koalisyon güçlerine karşı da bir tehdit oluşturuyordu” açıklamasını yaptı.

Açıklamada söz konusu saldırının, Aden Körfezi ve Kızıldeniz çevresindeki sularda uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü korumak amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Şu ana kadar Yemen Ensarullah hareketi Centcom'un iddialarına herhangi bir tepki vermedi.

Yemen Ensarullah hareketinin işgal altındaki topraklara saldırması ve Tel Aviv'in yıllardır övündüğü İsrail füze savunma sisteminin yetersizliği, ABD'nin Siyonist rejime verdiği askeri desteğin önemini açıkça ortaya koydu. Gazze savaşının başlanmasından bu yana Washington Tel Aviv'e desteğini ikiye katladı.

Bu saldırı, Siyonist yetkililerin, bu rejimin Demir Kubbe sisteminin Ensarullah'ın füze saldırısını etkisiz hale getirmesinin mümkün olmadığını kabul etmesi ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurmasının ardından gerçekleşti.