Yemen: İsrail'i yeni bir hipersonik balistik füze ile hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, yeni direniş operasyonuna dair açıklamada bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze gücünün işgal altındaki Tel Aviv’in Yafa bölgesinde Siyonist bir askeri hedefi vurduğunu duyuran Seri, operasyonda yeni bir hipersonik balistik füze ile Tel Aviv'i hedef alan niteliksel bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yahya Seri, bu füzenin hedeflerine ulaşmayı başardığını belirterek, düşmanın savunma sistemlerinin füzeyi engelleme ve karşı koyma konusunda başarısız olduğunu, 2040 km olarak tahmin edilen mesafeyi 11 buçuk dakika içinde kat ettiğini açıkladı.

Yahya Seri, Yemen'den fırlatılan füzenin “Siyonistler arasında korku ve paniğe yol açtığını, iki milyondan fazla Siyonist’in İsrail tarihinde ilk kez sığınaklara gittiğini” söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, “Bu operasyon beşinci aşama çerçevesinde gerçekleşti ve füze kuvvetinin kahramanlarının çabalarının doruk noktasıydı. Füze kuvvetimiz, Siyonist düşmanla savaşın gereksinimlerine ve zorluklarına cevap verebilmek, hedeflerine ulaşmayı başarabilmek ve Amerika, İsrail ve diğerleri de dahil olmak üzere karada ve denizde tüm engelleri ve önleme sistemlerini aşabilmek için füze teknolojisinin geliştirilmesinde muazzam çaba harcadı.” ifadelerini kullandı.

Yahya Seri açıklamasında, coğrafi engellerin, ABD-İngiliz saldırganlığının, izleme, casusluk ve karşı önlem sistemlerinin Yemen'i Filistin halkının zaferi için dini, ahlaki ve insani görevini yerine getirmekten alıkoyamayacağını vurguladı.

Sözcü, “İsrail düşmanı, Hudeyde kentine yönelik suç teşkil eden saldırganlığına bir yanıt ve mazlum Filistin halkına yönelik destek operasyonlarının devamı da dahil olmak üzere, mübarek 7 Ekim operasyonunun birinci yıldönümünün eşiğindeyken daha fazla saldırı ve nitelikli operasyon beklemelidir.” dedi.