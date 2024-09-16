İran 'Yemen'e silah gönderdiği' iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Yemen merkezli Al Masrirah televizyona yaptığı demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Irakçi, ''Direniş Ekseni'nin önemli taraflarından biri haline gelen Yemen, Gazze'ye destek konusunda eşsiz bir rol oynuyor.'' dedi.

Siyonistlerin İran'ın Yemen'e silah gönderdiği iddiasını yalanlayan Irakçi, ''İran'ı Yemen'e silah göndermekle suçlamak Yemen halkına da hakarettir; Çünkü bu ülke füze teknolojisine sahip ve kendisi askeri cephaneliğini güçlendirebilir.'' ifadesini kullandı.

Abbas Irakçi, Yemen'in özgür bir iradeye sahip olduğunu belirterek, ''Bu ülke kendisi karar verip silahlarını uygun gördüğü şekilde kullanıyor.'' açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, bugün başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında, Yemenli gruplara İran'ın hipersonik balistik füzeler verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.