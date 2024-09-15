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15 Eyl 2024 21:50

Lübnan'dan İsrail'e roket yağıyor

Lübnan'dan İsrail'e roket yağıyor

Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Filistin'in kuzeyine son 48 saatte 150 roket ve insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığı açıklandı.

Lübnan Hizbullah Harekleti'nin işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist askeri noktalarına yönelik operasyonları sürüyor.

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ''Kuzeydeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Lübnan topraklarından 150'ye yakın roket ve insansız hava aracı atıldı.'' ifadesi kullanıldı.

Bu sabah Yemen'den atılan balistik füze ise işgal altındaki Filistin topraklarının merkez bölgesini hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

News ID 1920190

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