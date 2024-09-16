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16 Eyl 2024 10:23

Yemen, ABD’ye ait bir casus uçağı düşürdü

Yemen, ABD’ye ait bir casus uçağı düşürdü

Yemen başkent Sana'nın 100 kilometre güneyinde bulunan Zamar vilayeinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Al Mayadeen'e göre, bölgede İsrail ve ABD ordusuna karşı Filistin halkına destek amaçlı saldırılarını sürdüren Yemen hava savunması, ABD'ye ait insansız hava aracının başkent Sana'nın 100 kilometre  güneyinde bulunan Zamar vileyetinde düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 10 Eylül 2024’te ABD'ye ait MQ-9 tipi SİHA'yı Saada vilayetinde düşürdüklerini açıklamıştı.

Yahya Seri ayrıca "Son iki günde iki İHA düşürdük ve toplam ABD'ye ait düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi" dedi.

News ID 1920193

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