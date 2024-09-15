Kassam Tugayları, Yemen'in Tel Aviv operasyonunu memnuniyetle karşıladı

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah Tel Aviv yakınlarında gerçekleştirdiği füzeli operasyonununa dair Kassam Tugayları'ndan açıklama geldi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Yemen kuvvetlerinin fırlattığı füzenin Tel Aviv'e isabet etmesinin, Aksa Tufanı Savaşı'nın seyrini ve sonucunu önemli ölçüde etkileyecek niteliksel bir değişim oluşturduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde, Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Aviv yakınlarında gerçekleştirdiği askeri noktayı hedef alan kapsamlı operasyonunu tebrik etti.

Aziz Yemen halkının Filistin'deki kardeşlerinin yanında duruşunu ve bunun için fedakarlık yapma kararlığını da takdir eden Ebu Ubeyde, "Operasyonda kullanılan silahın mahiyeti, hedef aldığı noktanın türü ve Yemen'deki kardeşlerimizin bize bildirdiği diğer detaylar, Aksa Tufan Savaşı'nın seyrini ve sonucunu önemli ölçüde etkileyecek niteliksel bir değişim oluşturmaktadır." dedi.

Ebu Ubeyde "Halen Gazze'nin çamuruna saplanmış olan ve bugün müttefikleriyle birlikte tek bir füzeyi bile engellemekte veya durdurmakta başarısız olan siyonist oluşum, binlerce füze ve pek çok sürprizle karşılaşacağı savaşı yeni cephelere yaymaktan acizdir. Böyle aptalca bir adım, Netanyahu'nun yıpranmış varlığını kesin bir felakete sürüklemesi anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.