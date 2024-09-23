İran eski cumhurbaşkanı yardımcısı, Devrim Lideri’nin danışmanı olarak atandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei verdiği talimatla İran Eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbar'i kendi danışmanı ve yardımcısı olarak atadı.

Ayetullah Hamanei’nin talimatı şöyle:

“Yönetim ve ekonomi alanlarında, özellikle Şehit Reisi hükümetinde kararlı ve etkili hizmetlerinize ve çeşitli planların uygulanmasında elitleri ve motive ve çalışkan gençleri görevlendirme yönündeki doğru politika benimsediğinize göre, sizi liderin danışmanı ve yardımcısı olarak atıyorum. Söz konusu politikanın doğrultusunda genç güçlerle mantıksal bir planlamayla işbirliği yapmanız ve bunu devlet kurumlarına vb. yardım etmek için kullanmanız bekleniyor.

Başarılarınızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Seyyid Ali Hamanei

23 Eylül 2024”