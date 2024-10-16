Bolat: İsrail ile ticaret tamamen kesildi

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanının üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) İstanbul Wow Convention Center'da başladı.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat program çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak da Filistin'e destek olmaya çalışırken, İsrail noktasında da İsrail'in bu saldırganlığını durdurması için de İsrail'e yönelik ticareti hem ihracat hem ithalat olarak da 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız." dedi.

Bakan Bolat, "Her zaman Filistin ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz. İsrail bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor, bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor; ama uluslararası topluma da çağrılarımızı yapıyoruz." diye konuştu.