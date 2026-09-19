İran'da İsrail casusu idam edildi

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Pedram adlı kişinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı bir kişi ve kanallara para karşılığında İsfahan'daki hassas noktalar hakkında bilgi aktardığının tespit edildiği açıklandı.

“İsrail'le istihbarat işbirliği”

Açıklamada, Pedram'ın casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliği suçlarından idama mahkûm edildiği belirtildi. İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan kararın, bugün sabah saatlerinde infaz edildiği bildirildi.