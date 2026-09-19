  1. Toplum
19 Eyl 2026 10:41

İran'da İsrail casusu idam edildi

İran'da İsrail casusu idam edildi

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu bir kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Pedram adlı kişinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı bir kişi ve kanallara para karşılığında İsfahan'daki hassas noktalar hakkında bilgi aktardığının tespit edildiği açıklandı.

“İsrail'le istihbarat işbirliği”

Açıklamada, Pedram'ın casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliği suçlarından idama mahkûm edildiği belirtildi. İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan kararın, bugün sabah saatlerinde infaz edildiği bildirildi.

News ID 1938632
Azar MAHDAVAN

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