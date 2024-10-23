Putin: BRICS'in etkinliğinin azalmasına izin vermememiz gerekiyor

BRICS'e üye 9 ülkenin liderlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS grubundaki tüm ülkelerin küresel istikrara sözde değil, fiilen pozitif etki sağladığını, bu çizginin özellikle bu dönemde çok önemli olduğunu vurguladı.

BRICS ülkelerinin devasa bir ekonomik, bilimsel, demografik ve siyasi potansiyele sahip olduğunu belirten Putin, "Hepimiz, BRICS'in dinamik gelişimine, küresel meselelerdeki otorite ve etkisinin güçlendiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

BRICS'in genişlemesi hakkındaki görüşlerini paylaşan Putin, "Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin BRICS'le temasları güçlendirme konusundaki eşi görülmemiş ilgisinin görmezden gelinmesi elbette doğru olmaz. Halihazırda 30'dan fazla ülke bu arzusunu bir şekilde dile getirdi. Bununla beraber dengeyi korumamız ve BRICS'in etkinliğinin azalmasına izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.