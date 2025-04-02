İsrail'in İran halkına yönelik suçları zamanla unutulmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonit İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısının birinci yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Bir yıl önce (1 Nisan 2024) katil Siyonist rejimin, uluslararası hukukun en önemli ilke ve kurallarını ihlal ederek, Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti büyükelçiliğine saldırdı ve bunun sonucunda bir dizi İranlı askeri danışman ve Suriye vatandaşının şehit düştü veya yaralandı.

Siyonist rejimin düzenlediği terör saldırısı, Birleşmiş Milletler Şartı ve özellikle 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1973 Diplomatik Ajanlar Dahil Uluslararası Korunan Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nın açık bir ihlaliydi.

Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliği binasına yönelik saldırganlığını birçok hükümet tarafından kınanmasına rağmen BM Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Şartı kapsamındaki doğal görevini yerine getirmede başarısız oldu. BMGK, Amerika'nın yıkıcı etkisi altında, İsrail'in askeri saldırısını kınayan kısa bir açıklama bile yapamadı. Bu koşullar altında, Gerçek Vaat 1 operasyonu, İran'ın Siyonist rejimin açık saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmak amacıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda şehit olanları saygıyla yad eden bakanlığın açıklamasında, "Siyonist rejimin İran milletine ve bölge halklarına karşı işlediği bu cinayet ve diğer suç eylemleri zamanla unutulmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti, adaleti sağlamak ve İsrail terör rejiminden hesap sormak için tüm imkanlarını kullanmaya kararlıdır." denildi.

Katil İsrail ordusunun 1 Nisan 2024'te Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurması sonucu 18 kişi şehit oldu.

Şehit olanlar arasında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nde üst düzey komutan olan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu duyuruldu.