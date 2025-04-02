Erakçi’den Myanmarlı mevkidaşına taziye telefonu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Myanmarlı mevkidaşı Than Swe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, Myanmar'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bakan Erakçi, İran’ın depremzedelere her türlü yardım göndermeye hazır olduğunu aktardı.

Myanmar Dışişleri Bakanı da deprem bölgelerindeki durumla ilgili Erakçi’ye bilgi verdi. Than Swe, Myanmar depremi nedeniyle gösterdiği dayanışma için İran’a teşekkür etti.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2900'e yaklaştı. Myanmar Devlet İdare Konseyi bilgi ekibi yolların yarıldığı, çok sayıda binanın yerle bir olduğu ülkedeki deprem sırasında 4639 kişinin yaralandığını duyururken kayıp 373 kişinin ise halen arandığı kaydedildi.