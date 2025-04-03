Moskova'da İran ve Rusya arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, dün Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile İran'ın nükleer programına ilişkin devam eden müzakereleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar durumu istikrara kavuşturmak ve "Batılı ülkeler tarafından yapay ve gereksiz şekilde körüklenen gerilimi azaltmak" için ortak adımları ele aldı.

Bakanlık, İran'a karşı askeri güç kullanmanın ve nükleer altyapısına saldırı tehdidinde bulunmanın "yasadışı ve kabul edilemez" olduğunu belirtti. Böyle bir eylemin, Orta Doğu ve dünya için "geniş çaplı ve geri dönülemez radyolojik ve insani sonuçlar" doğuracağı uyarısında bulundu.

Bu yılın başlarında Kremlin, Ocak ayında Moskova ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmayı teklif etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Washington ile doğrudan müzakereleri reddetmesinin ardından NBC News’e verdiği röportajda Tahran’ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varmazsa bombalama ve ikincil tarifelerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.