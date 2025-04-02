İran'dan Siyonist İsrail'e sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Siyonist rejimin 2 binden fazla ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çeken Bekayi, bu rejimin Lübnan'a yönelik zalimce saldırılarını uluslararası hukukun ve insan haklarının açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

Bekayi, ateşkes garantörlerinin Siyonist rejimin saldırganlığına karşı sessiz kalmasının üzüntü verici olduğunu ve bu konuda verdikleri söz ve yaptıkları anlaşmaların geçersizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan ve işgal altındaki Filistin'deki iğrenç suçları konusunda başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşların devam eden eylemsizliğinden derin üzüntü duyduğunu belirten Bekayi, ABD ve rejimin diğer Batılı destekçilerini, İsrail'in suç ortağı olarak nitelendirdi.

İsmail Bekayi ayrıca, bölge ülkelerini işgalci rejimin yayılmacılığına ve saldırılarına karşı daha ciddi adımlar atmaya çağırdı.

