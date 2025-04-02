İran, Doğa Günü'nü kutluyor

İran halkı, yeni yılın 13. gününde, doğal nimetlerin tadını çıkarırken aileleri ve sevdikleriyle neşeli ve unutulmaz bir gün geçirmek için doğaya gidiyor.

Her yılın 13 Ferverdin günü, Nevruz tatillerinin son günüdür ve "Sizdeh Beder" olarak adlandırılır.

Eski İranlılar, yılın 12 ayını anmak için 12 gün boyunca kutlama ve eğlenceden sonra, bayramın son gününü doğada, yeşilliklerin, bitkilerin, akan pınarların ve derelerin yanında geçirmek için Nevruz'un 13. Gününü bahçelere ve kırlara giderlerdi.

Doğa, eski zamanlardan beri İran halkı tarafından saygı görmüştür ve onu korumaya ve temiz tutmaya çalışmışlardır.

İranlıların Nevruz'un 13. gününde yaptıkları geziler, dünyanın en büyük pikniğidir ve bu güne özel kutlama ve törenlerin düzenlenmesi eski ve tarihi bir kökene sahiptir.

İran halkı, çeşitli tarihi dönemlerde Nevruz'u, yaratılışın ve varoluşun başlangıcının kutlaması olarak görmüş ve sonunu yani Ferverdîn ayının 13. günü olarak düşünmüştür; bu gün İranlılar için çok mübarek ve uğurludur.

İranlılar ayrıca Nevruz'un 13. gününde törenler düzenlemeyi, Allah’ın nimetlerine şükran göstermenin bir yolu olarak görürler ve doğanın yeniden canlanmasını kıyametin ve ahiretin bir işareti olarak kabul ederler.

İran halkı, bölgesel kültür ve geleneklerine göre bu günde özel törenler yaparlar.