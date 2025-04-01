Fidan, yarın Fransa'yı ziyaret edecek

Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Fidan, görüşmelerde ticaret hacminin artırılmasına ve Türkiye-Fransa iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapacak. Ayrıca, Fransa’daki Türkiye vatandaşlarını hedef alan ırkçı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade edecek.

Fidan, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG'nin varlığının sonlandırılması gerektiğini de vurgulayacak.

Fransa’daki 800 bin Türkiye vatandaşı, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynuyor.