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1 Nis 2025 15:50

Fidan, yarın Fransa'yı ziyaret edecek

Fidan, yarın Fransa'yı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Paris'te, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Fidan, görüşmelerde ticaret hacminin artırılmasına ve Türkiye-Fransa iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapacak. Ayrıca, Fransa’daki Türkiye vatandaşlarını hedef alan ırkçı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade edecek.

Fidan, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG'nin varlığının sonlandırılması gerektiğini de vurgulayacak.

Fransa’daki 800 bin Türkiye vatandaşı, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynuyor.

News ID 1925678

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