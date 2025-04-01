Mali'de Akıncı SİHA düştü

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Mali'nin kuzeyinde cunta güçlerine ait Bayraktar Akıncı tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA) düştü.

Kaynaklar Akıncı SİHA'nın Cezayir sınırındaki Tinzaouaten bölgesinde düştüğünü aktarıyor.

Bölgeden aktarılan ilk görüntülerde insansız hava aracının yanarak düştüğü görülüyor.

Cezayir sınırındaki Tinzaouaten Mali cuntasına karşı savaşan Tuareglerin oldukça etkin olduğu bir bölge. Ancak bölgenin Cezayir'e sınır olması hava aracının bu ülkeye ait hava savunma sistemleri tarafından da düşürülmüş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Öte yandan bölgeden aktarılan görüntülerde enkaza ait olduğu belirtilen parçalar üzerinden Baykar firmasının logosu görülüyor.

Türkiye son olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında Mali'deki cunta yönetimine Akıncı SİHA teslimatı gerçekleştirmişti.