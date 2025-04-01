İran Donald Trump'ı BM'ye şikayet etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı tehdit içeren açıklamalarına tepki olarak BM Güvenlik konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi.

İrevani, ABD Başkanı Trump’ın 30 Mart 2025'te NBC News'e verdiği son röportajında bir kez daha tehdit ve güç diline başvurduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'ni açıkça askeri eylemle tehdit ettiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "pervasız ve düşmanca" açıklamalarını uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın temel ilkelerinin, özellikle de 2. maddenin 4. fıkrasının açık bir ihlali olarak değerlendiren İrevani, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü askeri maceracılığa karşı ciddi bir uyarıda bulunduğunu ve ABD tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırgan eyleme veya saldırıya hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini belirtti.

İrevani, ''Herhangi bir düşmanca eylemin vahim sonuçlarının tüm sorumluluğu tamamen ABD'ye ait olacaktır.'' dedi.

Trump’ın egemen ulusları sürekli olarak güç kullanımıyla tehdit ettiği kaydedilen mektupta, ''ABD’nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasına rağmen, BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça görmezden gelmesi ve siyasi ve jeopolitik hedeflerini ilerletmek için baskı aracı olarak askeri gücü kullanması büyük bir üzüntü ve endişe kaynağıdır.” denildi.

Söz konusu mektupta, “BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı olan ABD Başkanı'nın tehditlerini kınamalı ve ABD'yi uluslararası hukuk ve BM Şartı kapsamındaki yasal yükümlülüklerine uymaya çağırmalıdır.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum bu tür kışkırtıcı provokasyonlar karşısında sessiz kalmamalıdır.

Bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam etmekte olan İran İslam Cumhuriyeti çatışma peşinde değildir.” ifadelerine yer verildi.

Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.