Pezeşkiyan: ABD doları silah olarak kullanıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Çok taraflılığa vurgu yapan BRICS grubunun önemine değinen Pezeşkiyan, bu grubun karşılıklı işbirliği konusunda Küresel Güney ülkeleri için başarılı bir model olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gazze ve Lübnan’daki gelişmelere ilişkin, ''İran olarak, Filistin ve Lübnan'da kalıcı ateşkesin sağlanmasını, İsrail rejimi güçlerinin işgal altındaki bölgelerden tamamen çekilmesini, Gazze halkına ve yerinden edilmiş Lübnan halkına acil insani yardım ulaştırlmasını talep ediyoruz.’’ dedi.

''ABD doları silah olarak kullanıyor''

Pezeşkiyan, yaptığı konuşmada ABD'nin doları diğer ülkeleri kontrol etmek amacıyla bir "silah" olarak kullandığını, BRICS ülkelerinin ise ulusal para birimlerini kullanmayı kolaylaştıracak potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

BRICS’in dünya ekonomisindeki yükselen rolüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS ülkelerinin enerji, gıda ve diğer temel malların üretiminde ve tüketiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu ülkelerin ulusal para birimlerini kullanma konusunda ciddi avantajlara sahip olduklarını söyledi.

''Ekonomik yaptırımlara karşı ortak mekanizmalar kurulmalı''

BRICS'e üye ülkelerin ekonomik ve ticari işbirliğinin arttırılması konusunda daha hızlı hareket etmeleri için ilgili kurumlarını yönlendirmelerini isteyen Pezeşkiyan, ekonomik yaptırımlara karşı ortak mekanizmaların kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) önemini vurguladı ve bankanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, BRICS bünyesinde kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) güçlendirilmesi, yeni üyeler kabul edilerek sermaye artırımı yapılması, böylelikle üye ülkelerin altyapı çalışmalarına destek olunması gerektiğini kaydetti.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.