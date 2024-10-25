İran'dan BM'ye çağrı: İsrail'in hesap vermesi için gerekli adımlar atılsın

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İrevani, Siyonist İsrail'in Lübnan’da iki İran vatandaşına yönelik düzenlediği terör saldırısı nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi.

İrevani’nin kaleme aldığı mektupta, ''Bu suçlar sadece Lübnan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali değil, aynı zamanda uluslararası toplumun ve uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine doğrudan bir saldırıdır.’’ ifadesi kullanıldı.

Mektupta, ''BM Güvenlik Konseyi'nden bu iğrenç eylemleri kararlı bir şekilde kınamasını ve BM Şartı ve uluslararası hukuku sürekli olarak ihlal eden Siyonist İsrail’in hesap vermesi için kararlı önlemler almasını istiyoruz.’’ denildi.

Siyonist İsrail'in 19 Ekim’de Lübnan'daki terör saldırısında İranlı Masume Kerbasi ve Lübnanlı eşi şehit düşmüştü.

Lübnan'da görev yapan İranlı doktor Ali Haydari, Siyonist İsrail’in 22 Ekim’de düzenlediği İHA'lı saldırıda şehit olmuştu.